دعا وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي أمس بالجزائر العاصمة المكتب المؤقت الذي يتكفل بتسيير الشؤون الجارية لكرة القدم الاحترافية إلى استدعاء جمعية عامة استثنائية "في أقرب وقت ممكن" من أجل تنصيب لجان الترشح و الطعن بغرض انتخاب رئيس جديد على رأس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم.

وصرح على هامش تنظيم عملية سحب قرعة الدور ثمن النهائي لمنافسة كأس الجزائر لكرة القدم، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"للصحافة قائلا "أساند الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في مسعاها المتمثل في سحب تفويض تسيير الشؤون الجارية من الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم و هو قرار قانوني تماما يأتي طبقا للمادة 20 من الاتفاقية التي تربط الفاف والرابطة منذ يوليو 2011 ".

و قد نصب رئيس الفدرالية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي يوم الإثنين المكتب المؤقت الذي سيسير شؤون الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم وفقا للقرار الذي اتخذ يوم الأحد خلال اجتماع المكتب الفيدرالي و الذي يقضي بسحب تفويض تسيير البطولات من مجلس الإدارة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم.

و أوضح الوزير قائلا "كان هناك ثمة مشكل في التنسيق و الانسجام ما بين الهيئتين في مجال تسيير الشؤون الجارية لكرة القدم. فقط تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم حل الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم و أنه ينبغي على النوادي أن تكون متضامنة مع الاتحادية التي تعد الممثل الوحيد لكرة القدم في الجزائر".

و لهذا الغرض دعا الوزير أعضاء المكتب المؤقت إلى عقد جمعية عامة استثنائية من أجل تنصيب لجان الترشح و الطعن بغرض تنظيم جمعية منتخبة. و قال الوزير " ينبغي على المكتب المؤقت عقد جمعية عامة استثنائية في أقرب وقت ممكن من أجل أولا تنصيب لجان الترشح و الطعن. فرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على وعي بهذا المسعى و سينظم جمعية عامة من أجل انتخاب المسؤول الجديد للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم. و على نوادي الرابطة 1 و 2 أن تكون متضامنة و مجندة".