جاء في بيان لمؤسسة التطهير والمياه "سيال"،اليوم الأربعاء، أنّ انقطاعا للمياه الصالحة لشرب سيسجل غدا الخميس بداية من الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساءً .بسبب أشغال الصيانة بالقناة الرئيسية للتوزيع الواقعة بـ "حي مالكي" ببلدية بن عكنون.

وأضاف البيان، أنّ البلديات المعنية بالانقطاع هي بلدية الأبيار كاملا،بلدية حيدرة على مستوى حي البريد، شارع قدوش عبد القادر و200 مسكن جنان مليك.

وبلدية بن عكنون على مستوى شارع دودو مختار، وبلدية بئر مراد رايس على مستوى حي سعيد حمدين.

وتعلم المؤسسة زبائنها أنه سيتم تزويدهم بالمياه ليلة الخميس.