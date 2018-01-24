كشف المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ياسين بن جاب الله لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة للإذاعة ، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع استقطاب 60 مليون مسافر ونقل 17 مليون طن من البضائع في 2020 وهذا بعد اقتناء قطارات سريعة و فتح خطوط جديدة.

وأوضح في حديثه أنه مند 2015 شرعت الشركة في عصرنة تجهيزاتها ، وابتداء من السبت القادم سنستقبل 17 قطارا من نوع "كوراديا " التي تصل سرعتها إلى 160كم /سا، و هي القطارات التي ستحل محل القطارات القديمة مشيرا إلى أن 2018 ستكون سنة رفع السرعة عبر تجربة أولية ستمس القطار الرابط بين العاصمة و وهران.

و أفاد بن جاب الله أن القطار الأول الذي سيتم استلامه لن يدخل حيز الخدمة إلا في الثالث مارس القادم بعد خضوعه لمرحلة التجارب.

و نفى المدير العام للشركة فيما يخص إقدام الشركة على رفع أسعارها موضحا أن الزيادة التي تقدر بـ 10 دينار سوف تمس فقط المسافرين الذين يستخدمون القطار لمسافة 5 كلم في العاصمة والولايات الكبرى وذلك بهدف توحيد أسعار النقل الحضري.