كشفت صحيفة "20 دقيقة" الفرنسية ، أمس الثلاثاء، عن موعد إماطة اللثام عن أسباب وفاة رهبان تبحيرين السبعة الذين اغتيلوا بالمدية سنة 1996.

وذكرت الصحيفة ، أنه سيتم الإعلان عن نتائج تحليل جماجم الرهبان في الـ 31 من شهر جانفي الجاري.

وأورد ذات المصدر، أنه كان متوقعا أن تُسلم نتائج التحقيق نهاية ديسمبر 2017 ، غير أن المختصين آثروا تمديد الفترة إلى نهاية جانفي 2018.

وتتعلق القضية باختطاف واغتيال سبعة رهبان من دير "تبحيرين" بولاية المدية في 27 مارس 1996 من طرف عناصر إرهابية.

وباشر فريق من المحققين الفرنسيين تحقيقا في أسباب اغتيال الرهبان، شهر أكتوبر 2014، تحت إشراف قاضي مكافحة الإرهاب "مارك ترفيديك"، فيما تولت القاضية الفرنسية "نتالي بو" مهمة إحضار العينات لتحديد الطريقة التي أعدم بها الرهبان.