أوقفت وحدات للجيش الوطني الشعبي ، يوم الثلاثاء، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة، فيما دمرت مفارز أخرى ثلاثة مخابئ للإرهابيين بباتنة وتيزي وزو والبليدة ، و ثلاثة قنابل تقليدية الصنع وثلاثة كيلوغرامات من المواد المتفجرة، حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ثلاثة مهربين وحجزت معدات تنقيب عن الذهب ببرج باجي مختار، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني،خلال عمليتين منفصلتين بكل من تلمسان وورقلة، أربعة تجار مخدرات بحوزتهم 68.8 كيلوغرام من الكيف المعالج.

و من جهة أخرى، تمكنت وحدة لحراس السواحل بوهران إثر عملية بحث وإنقاذ بحري على بعد ستة أميال بحرية شمال رأس فالكون، من إنقاذ ثلاثة عشر مرشحا للهجرة غير الشرعية، كما تم إحباط محاولة هجرة غير شرعية لثمانية أشخاص آخرين كانوا على متن قارب مطاطي بعين تموشنت، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 62 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وبرج باجي مختار