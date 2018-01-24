احتج ، اليوم الأربعاء، 30عاملا بمؤسسة مقاولة البناءات الحديدية لسعيدة للمطالبة بتسديد أجورهم حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح ذات المصدر أن العمال التابعين لهذه المؤسسة قاموا بقطع الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين ولايتي سعيدة ومعسكر لم يتقاضوا أجورهم لمدة شهرين.

وناشد المحتجون السلطات المركزية بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم العالقة.

وقد تسبب هذا الاحتجاج الذي دام حوالي نصف ساعة في عرقلة حركة المرور على مستوى الطريق الوطني المذكور وبالتحديد بجوار المنطقة الصناعية المتواجدة بمدينة سعيدة.

وقد تدخلت مصالح الشرطة التي أقنعت العمال المحتجين بإعادة فتح الطريق الوطني رقم 6.

ومن جهته امتنع مسير مؤسسة مقاولة البناءات الحديدية، بوجمعة مهاجي، عن الإدلاء بأي تصريح للصحافة حول هذه الوقفة الاحتجاجية.