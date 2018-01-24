صدر بالعدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يحدد كيفية تسيير المطاعم المدرسية مع تحديد صلاحيات كل الجهات المعنية بهذه المطاعم التي أوكلت مهمة تسييرها للبلديات.

ويِؤكد المرسوم ضرورة جعل المطعم المدرسي مرفق لضمان تغذية مدرسية سليمة واستفادة المدارس الابتدائية التي لا تتوفر على مطاعم من خدمات مطعم مدرسي مركزي لنقل الوجبات التي توزع على التلاميذ بالمجان.

وشدد المرسوم على ضمان البلدية تسيير المطاعم المدرسية في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها حيث تحديد قوائم التلاميذ المستفيدين من طرف مديري المدارس الابتدائية إلى جانب ضمان صيانة المطاعم وحسن سيرها ونظافة الأماكن وتوفير أعوان مؤهلين يكلفون بتسيير وحراسة وتصليح وصيانة محلات المطاعم المدرسية وتحضير الوجبات الغذائية وتوزيعها ونقلها والسهر على تموين هذه المدارس بالمواد الغذائية السليمة وحسن استعمال تجهيزات المطاعم والمحافظة عليها وضمان مراقبة جودة الأغذية والمواد الغذائية.

ويكلف مدير المدرسة الابتدائية بالتشاور مع مصالح التربية الولائية في مجال التغذية لتحديد مختلف حاجات المطعم المدرسي بالتنسيق مع مصالح البلدية المعنية والسهر على احترام قواعد التربية الصحية والغذائية وتطبيق الجدول الأسبوعي المقرر للوجبات الغذائية وترسيخ عادات غذائية حسنة.

كما نص المرسوم على كيفية تسيير الاعتمادات المالية المخصصة من طرف الدولة ويمكن للبلدية أو الولاية وكذا أولياء التلاميذ والجمعيات المساهمة حسب الامكانيات المالية في تجهيز المطاعم المدرسية وتحسين الوجبات".