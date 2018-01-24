كشفت السلطات السعودية، هذا الأربعاء، عن مصير الأموال التي جمعتها مما وصفتها "التسوية المالية" التي أجرتها مع الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين في فندق "ريتز كارلتون".

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" إن التسويات النقدية التي نُفذت مع محتجزين في إطار حملة سعودية على الفساد ستساعد في "تمويل حزمة قيمتها تعادل 13.3 مليار دولار لمساعدة المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة".

وأكد الجدعان في تصريحه لقناة "العربية" خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" إن الحزمة ستُمول أيضا بأموال من ميزانية الدولة.

وكانت السلطات السعودية قد أطلقت سراح أغلبية من احتجزتهم في "الريتز كارلتون" لمدة شهرين، بعد التوصل إلى تسويات مالية بمليارات الدولارات.