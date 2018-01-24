أفادت خلية الإعلام بالمجموعة الإقلمية للدرك الوطني لولاية أدراربوفاة شخصين و إصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة جراء حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأربعاء ، على الطريق الوطني شمال أدرار.

و تعود تفاصيل الحادثة إلى انحراف و انقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط أدرار وهران و التي كانت عائدة منها ، حيث انقلبت في منعرج خطير على مستوى الطريق الرابط بين بلدتي شروين و أسبع على بعد 115 كلم شمال الولاية ، و ذك بعد فقدان السائق السيطرة عليها، حسبما أشار إليه المكلف بالإعلام لدى قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأدرار، الرائد مرابط محمد رضا.

وقد تم نقل الجرحى نحو المؤسسات الاستشفائية بالولاية في حين تم وضع جثث المتوفين بمصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بالولاية المنتدبة تيميمون.

وتنقل المحققون على جناح السرعة مدعمين بأخصائيين و تقنيي معاينة حوادثالمرورإلى عين المكان للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث ومباشرة المعاينات اللازمة بالتنسيق المباشر مع خبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلوم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي بالجزائر العاصمة .