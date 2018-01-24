شهد صباح اليوم الأربعاء مقر محافظة الأفالان لولاية البويرة ملاسنات ومشادات حادة بين مناضلي الحزب وذلك خلال أشغال اجتماع تنصيب اللجنة الولائية لإحصاء إنجازات الرئيس خلال العهدات الأربع المنقضية وبحضور ممثلة المكتب السياسي للحزب.

الأمور بدأت بشكل عادي إلا أن تدخل بعض المناضلين الذين أرادوا إبلاغ العضو بالمكتب السياسي بوضعية الحزب محليا بعد أن خسر بريقه وتوجيه التهم للمحافظ، وهو الأمر الذي لم يستسغه بعض المناضلين الموالين للمحافظ ما جعل الأمور تنتهي بالمشادات الكلامية واستعمال الأيدي، وهو ما عجل بإنهاء أشغال التنصيب قبل أوانها.



