نشرت المجموعة البريطانية "أوكسفورد بزنس غروب" في تقريرها الأخير عن الجزائر حوارا أجرته مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول الوضعية الاقتصادية للبلاد في ظل أزمة النفط في السنوات الأخيرة.

وصرح بوتفليقة خلال الحوار قائلا بأن "التدابير الاقتصادية التي اعتمدتها الجزائر بوّأتها وضعية آمنة رغم انخفاض أسعار النفط، والدليل على ذلك هو عدد الاستثمارات المسجلة في السنوات الثلاث الأخيرة، والتي تمثل 70 بالمائة من الاستثمارات التي تم إحصاؤها منذ 2002، فضلا عن الـ 24 ألف و 386 مشروع أطلقت بين 2013 و 2016".

وأوضح بوتفليقة أن المحروقات لا يمكن أن تكون قاعدة للتنمية الاجتماعية، ولا للاحتياجات الاقتصادية في الجزائر" مشددا على ضرورة "التحرك من اجل مستقبل أفضل".

وأضاف المتحدث أن الجزائر اعتمدت في هذا الصدد استراتيجيات مالية من أجل تطوير اقتصاد سوق ناشئ سيستمر في تقديم الدعم الاجتماعي للمحرومين"، مشيرا ان التدابير الجديدة ستُنفذ لتسريع تنويع الاقتصاد عن طريق اللجوء إلى الصناعة، الفلاحة، الطاقة والسياحة، التي يمكن أن تكون محركا للنمو والإزدهار.

وشدد على ضرورة "تصحيح" صورة الجزائر وبالأخص صورتها لدى الشركات الدولية والمستثمرين.

وفي جوابه عن سؤال حول الشراكة الدولية ، أكد بوتفليقة على ضرورة تحسين مناخ العمل من اجل الشراكات الاقتصادية، وذلك عبر تبسيط الغطاء القانوني وبالأخص فيما يتعلق بالاستثمار، إضافة إلى مرونة الإجراءات.

وختم المتحدث الحوار بالقول أن "الجزائر تمثل أمة أمن واستقرار ، ومن الممكن أن تكون حاضنة للتجارة في البحر المتوسط، إفريقيا ، والشرق الأوسط".