دخلت كرة اليد الجزائرية مرحلة الإنعاش اليوم الأربعاء بعد أن فشل المنتخب الوطني في التأهل إلى الدور النصف نهائي لكاس أمم إفريقيا وبالتالي الغياب الثاني على التوالي عن المونديال.

والتحق المنتخب الأنغولي بنظيره التونسي للدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا-2018 لكرة اليد, بعد فوزه على المنتخب الجزائري بنتيجة (29-27), الشوط الأول (13-12) بليبروفيل, لحساب الدور ربع النهائي للمنافسة الجارية بالغابون.

وسيواجه المنتخب الأنغولي في الدور نصف النهائي, نظيره التونسي الفائز في وقت سابق من اليوم, بنتيجة عريضة على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية (38-21), في المباراة الأولى لهذه المنافسة.

أما المنتخب الجزائري, فلم يتمكن حتى من تجاوز الدور الربع نهائي لأول مرة منذ سنين، ليكتفي بالمشاركة في اللقاءات الترتيبية من المركز الخامس إلى المركز العاشر، وهو ما يعتبر كارثة بالنظر لتاريخ الكرة الصغيرة الجزائرية.