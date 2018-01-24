بلغت الإيرادات الجمركية التي حصلتها إدارة الجمارك خلال سنة 2017، نحو 1.005 مليار دينار وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة بأرقام سنة 2016، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء مدير العلاقات العامة والإعلام لدى الإدارة العامة للجمارك جمال بريكة.

وفي رده على سؤال للصحافة خلال منتدى يومية المجاهد والذي خصص لتاريخ الجمارك، وصف بريكة أداء إدارة الجمارك بالجيد رغم الانخفاض المسجل في منحى الواردات، مؤكدا أن هذا التطور كان ثمرة الجهود التي بذلتها مصالح الجمارك من حيث نشاطات المراقبة.

وعن سؤال حول الخسائر التي يمكن ان تنجم عن الإجراء المرتبط بتعليق استيراد 851 منتجا، قال ذات المسؤول أن الإدارة العامة للجمارك لم تقم بتقييم أثر هذا الإجراء ولكن -حسبه - فإن الإجراء المذكور لن تنجم عنه خسائر باعتبار أنه يخص مواد استهلاكية، مضيفا أن منع استيراد هذه الأخيرة قد يجعل المتعاملين يتوجهون نحو استيراد المواد الأولية وبالتالي الاستثمار في المجالات المنتجة.

وأضاف بريكة أن إدارة الجمارك تعتزم "تعزيز رقابتها بشكل يضمن عدم دخول المنتجات المعلقة عند الاستيراد إلى السوق المحلية و ذلك من أجل توفير فرص استثمارية جديدة للمتعاملين الذين يرغبون في الاستثمار في قطاع المواد الأولية.