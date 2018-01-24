اتهم ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي, فلاديمير تشيغوف, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ب"ابتزاز" الاتحاد الأوروبي بتصريحاته حول الاتفاق النووي الإيراني.

وقال تشيغوف - في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء "من الصعب اعتبار تصريحات ترامب الأخيرة بشأن إيران, سوى أنها محاولة لإبتزاز الدول الأوروبية التي شاركت في إبرام الاتفاق النووي مع إيران".

و ترغب إدارة ترامب في أن تفرض الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق قيودا دائمة على تخصيب إيران لليورانيوم.

وبموجب الاتفاق الحالي, من المقرر أن ترفع القيود على التخصيب في عام 2025, كما يريد ترامب التعامل مع برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وبموجب القرار الذي يكرس للاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 بين طهران والقوى العالمية الست: بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة, فإن طهران مطالبة بالامتناع لمدة ثماني سنوات عن العمل على الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية.