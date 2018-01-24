تطرق وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي اليوم الأربعاء إلى قضية تأهيل رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج، للاعبين جدد استقدمهم فريق وفاق سطيف خلال "الميركاتو"، والذي تحجج بأن النادي المذكور مدعو للمشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية لتشريف الكرة الوطنية في هذا المحفل القاري.

وقال ولد علي على هامش حضوره اليوم الدراسي حول "دور وسائل الإعلام في تطوير الرياضة النسوية" الذي نظمته الجمعية الوطنية لترقية وتطوير الرياضة النسوية، بمركز تجمع المنتخبات الوطنية بالسويدانية (الجزائر) "منح إجازات لبعض الأندية على حساب أخرى، أمر غير عادل ومرفوض ننتظر تسوية هذا المشكل قريبا والوزارة لا تعارض قرارات الاتحادية حول هذا الأمر".

وفي نفس السياق كشف ولد علي، أنه طالب من رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، عقد اجتماع طارئ من أجل تسوية وضعية اللاعبين المتنقلين بين الأندية المحترفة خلال مرحلة التحويلات الشتوية "الميركاتو" للموسم الكروي الحالي.

وصرح ولد علي قائلا: "طالبت من زطشي تسوية الوضعية العالقة للاعبين المستقدمين خلال فترة "الميركاتو" الشتوي وننتظر عقد اجتماع استثنائي للمكتب الفيدرالي لدراسة هذا الأمر ومن غير الطبيعي ان تبقى الأمور على حالها".