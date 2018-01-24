تعرض موكب وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية عثمان عبد الجليل, اليوم الأربعاء, لحادث إطلاق نار في مدينة بني وليد بجنوب شرق طرابلس, حسبما جاء في بيان لوزارة التعليم الليبية.

وجاء في بيان الوزارة أن "موكب الوزير تعرض لإطلاق النار في مدينة بني وليد, وأنه لم يصب أي شخص من الفريق أو غيرهم بأذى وأن الأمور تحت السيطرة".

وأوضح البيان أن الوزير "قرر أن يبقى هو والفريق المرافق له على مشارف المدينة حتى تهدأ الأمور ليكمل زيارته".

وصرح الوزير عقب الحادث أن "ما حدث لا يمثل مدينة بني وليد المجاهدة, وإنما هو حدث عارض صدر عن مجموعة من الشباب ونحن نتفهم جيدا دوافعهم ويهمنا كثيرا أن لا يحدث أي ضرر لأي طرف".

وأكد أنه "سيبقى في الانتظار إلى نهاية اليوم على مشارف مدينة بني وليد حتى تتاح الفرصة للجان الاجتماعية والأمنية لاحتواء الحادث".

وعقب احتواء الوضع, اجتمع وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية بمدراء الإدارات بوزارة التعليم ومراقبي التعليم بالبلديات, حسبما جاء في الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك".