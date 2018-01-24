أعلن وزير الخارجية الروسي, سيرجي لافروف, أن موسكو مستمرة في العمل على تنظيم مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية.

و قال لافروف أمام المشاركين في الدورة الـ26 للقراءات التعليمية الميلادية الدولية-بحسب مصادر اعلامية- "في الوقت الحالي مستمرون في العمل لتنظيم مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".

يذكر أن موسكو تعمل في الوقت الراهن على التحضير لعقد هذا المؤتمر في موعده نهاية يناير الجاري في مدينة سوتشي.

و قد التقى لافروف قبل أيام بوفد هيئة التفاوض السورية المعارضة برئاسة نصر الحريري و بحث معه مشاركة الهيئة في مؤتمر سوتشي, وتقول موسكو ان نحو 1500 شخص وجهت لهم الدعوة للمشاركة.