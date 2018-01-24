أعلنت خلية حراس السواحل بوهران عن انتشال جثة غريق اليوم الأربعاء بعرض البحر.

وجاء في بيان للخلية أنه تم تحويل جثة شاب مجهول الهوية إلى مصالح الدرك الوطني الذين حولوها مباشرة إلى المستشفى.

وأضاف البيان من جهة أخرى, أن وحدات حراس السواحل تواصل عمليات البحث عن جثة طفلة (أقل من 4 سنوات) سقطت في البحر يوم الثلاثاء.

ويذكر أن وحدات حراس السواحل لوهران أوقفت أمس الثلاثاء شمال كاب فالكون (عين الترك) 12 مهاجرا غير شرعيا من بينهم والدي الطفلة.

وكان عدد هؤلاء المهاجرين عند مغادرتهم لشاطئ كريستل 13 شخصا (عائلتان من بينهم طفلتين صغيرتين) وعند رؤية حراس السواحل حاولوا تغيير وجهتهم لينقلب بهم القارب ويتم انقاذ 12 شخصا منهم.