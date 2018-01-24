علّق رئيس الجمهورية التونسية السابق محمد المنصف المرزوقي، مساء اليوم الأربعاء، حول تسارع الأحداث في الساحة المصرية مع تقديم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ترشحه رسميا لولاية ثانية، فضلا عن إقصاء أبرز منافسيه، بالقول إن "مصر تذهب نحو الفاشية".

وقال المرزوقي في تدوينة على صحفته الرسمية، تصرّف السيسي مع سامي عنان وأحمد شفيق وكل مترشح غير مأجور للانتخابات الرئاسية المقبلة دليل آخر على أن النظام المصري لم يعد يعبأ حتى باحترام قواعد الديمقراطية الشكلية التي أجادها مبارك لتكون قناعا مقبولا على الوجه البشع للدكتاتورية.

مصر تتجه بخطى حثيثة نحو نظام فاشي مبني على تطويع المجتمع بأقصى العنف والسيسي أطبق على نفسه الفخ الذي وقع فيه أكثر الرؤساء العرب : ارتكاب جرائم لا إفلات من عواقبها إلا بالتمسك بالحكم إلى النهاية ....والنهاية معروفة جربها أكثر من دكتاتور فاشي . مما يعني أن مصر مقبلة على عهد سيتزايد ظلما وظلاما.