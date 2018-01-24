تم ترحيل 36 رعية من جنسية نيجرية من البيض نحو مركز التجميع والعبور بولاية تمنراست تحسبا لتحويلهم نحو بلدهم النيجر ي حسبما علم اليوم الأربعاء لدى المدير الولائي للنشاط الاجتماعي والتضامن, الذي أكد أن العملية تمت في ظروف حسنة.

وأفاد مومن العيد أن هذه العملية التي أشرفت عليها مصالح الولاية "جرت وسط إجراءات تنظيمية محكمة حيث تم في وقت سابق من العملية تجميع هؤلاء الرعايا المقيمين بالولاية بطريقة غير شرعية على مستوى ملحقة دار الرحمة بعاصمة الولاية".

وتم إخضاع هؤلاء الرعايا للفحوصات الطبية الضرورية من طرف مصالح الصحة بالولاية في اطار عملية التكفل الصحي بهم قبل نقلهم بالإضافة إلى منحهم مجموعة من الألبسة و وكذا الوجبات الغذائية الساخنة, كما أشير اليه .

وقد حرصت ذات المصالح -يضيف المتحدث - على ترحيل هؤلاء الرعايا "في أحسن الظروف الإنسانية والراحة والأمن نحو مركز العبور لتمنراست ليتم بعدها تحويلهم نحو بلدهم الأصلي" .

للتذكير , قررت في وقت سابق كل من السلطات الجزائرية بالتنسيق مع نظيراتها النيجرية استئناف عمليات ترحيل هؤلاء الرعايا النيجريين المقيمين بالجزائر بطريقة غير شرعية في إطار مساعي وجهود البلدين للتصدي لظاهرة الهجرة الغير شرعية ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر.