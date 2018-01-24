قال دبلوماسي كوري جنوبي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، إن الوقت الحالي هو "أفضل وقت لكوريا الشمالية لإجراء حوار مع الولايات المتحدة " بشأن برامجها النووية و الصاروخية.

وذكر المسؤول في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن "الوقت الحالي هو الأفضل لأن الولايات المتحدة تفتح أبوابها للمحادثات، ومن الممكن أن تغلقها في أي وقت لذلك من المهم لكوريا الشمالية أن توقف استفزازاتها وتتجه للمحادثات".

وأوضح أن الولايات المتحدة "ترسل إشارات تعبر عن استعدادها للحوار مع كوريا الشمالية، وهو ما يختلف عن الماضي، حيث أشار وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى إمكانية الحوار إذا توقفت كوريا الشمالية عن استفزازاتها، وهو ما أيده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأكد المصدر، أن كوريا الجنوبية لا تعارض المحادثات الثنائية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ولكن يجب ضمان مشاركة كوريا الجنوبية في وقت لاحق لتكون جزء من العملية.

وقد خفت حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية حيث اتفقت الكوريتان مؤخرا على مشاركة الشمال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستعقد في الفترة من 9 إلى 25 فبراير المقبل في الجنوب، بعد إجراء سلسلة من المحادثات بينهما لأول مرة منذ أكثر من عامين.

وتسعى سيول إلى تحويل ذلك الوضع السلمي، إلى فرصة لاستئناف المفاوضات حول طموحات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، حيث تعتبر الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ أمرا حاسما.