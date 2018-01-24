كشفت صحيفة صهيونية أن وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري بعث برسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يحثه فيها على كسب الوقت والصمود على موقفه وعدم الرضوخ لمطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.



وتقول الصحيفة إن كيري بعث رسالته هذه مع حسين آغا أحد الشخصيات المقربة من عباس بعد اجتماع معه في لندن مؤخرا، وقالت إن كيري بعث هذه الرسالة من منطلق أن ترمب لن يستمر في منصبه مدة طويلة.



ووفق الصحيفة فإن كيري عرض على الفلسطينيين مساعدتهم في عملية السلام، واقترح على عباس أن يطرح خطة سلام من طرفه يحدد فيها مبادئ عملية السلام من وجهة نظر الفلسطينيين، واعدا بوضع ثقله لدعم خطة كهذه.



وقالت الصحيفة أيضا إن كيري طلب من عباس عدم مهاجمة الإدارة الأميركية وتركيز الهجوم على الرئيس ترمب فقط، مشيرا إلى أن السلطات والمخابرات الأميركية غير راضية عن إدارة ترمب وطريقته في قيادة الولايات المتحدة.