قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده لا تخطط للانسحاب من اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط، في حين تراجعت أسعار خام برنت بضغط من ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.



ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن نوفاك قوله اليوم "ننظر في المقام الأول إلى التوازن بين العرض والطلب، وبالتالي فإن الأسعار ليست عاملا رئيسا بالنسبة لنا لإعلان الانسحاب من الاتفاق".



وبين الوزير الروسي أن متوسط سعر خام برنت عند ستين دولارا للبرميل يعد توقعا معقولا بالنسبة إلى توقعات العام الجاري.



وكان نوفاك قال الأسبوع الماضي إن اتفاق خفض إنتاج النفط بقيادة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ينبغي أن يستمر.



كما نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن وزير الطاقة الروسي قوله اليوم إن المنتجين يتوقعون عودة السوق إلى التوازن في الربع الثالث أو الرابع من العام الحالي.