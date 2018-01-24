تساءل عدد من المتقاعدين بسلك الجمارك بالشلف عن أسباب تهميشهم، حيث لم يتم استدعاؤهم للمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للجمارك المصادف ليوم 26 جانفي، حيث نظمت المديرية الجهوية للجمارك أبوابا مفتوحة على القطاع بدار الثقافة، لكن غاب عن هذه المناسبة من أفنى حياته في خدمة السلك. وقال بعض المتقاعدين إنهم لا يريدون غير معاملة تليق بهم وتقدير تضحياتهم، وما يحز في أنفسهم هو تجاهل وجودهم، ووضعهم في خانة التهميش، بالرغم من أن بقية زملائهم في الولايات الأخرى تم تكريمهم واستقبالهم بطريقة أدخلت السرور إلى أنفسهم.