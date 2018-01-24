استنفر مستغلو الأراضي الفلاحية بمنطقة مجاز لحمر ببلدية سافل الويدان بأقصى غرب تراب ولاية سوق أهراس، لحماية أراضيهم من النهب بحجة الاستثمار عن طريق قرار امتياز تحصل عليه مواطن يقيم في ولاية شرقية. فلاحو المنطقة الذين تصدوا، بداية الأسبوع الجاري، لعملية تنصيب هذا الأخير على العقارات الفلاحية، حمّلوا ديوان الأراضي الفلاحية في سوق أهراس مسؤولية محاولة حرمانهم من الأراضي التي يستغلونها منذ عدة عقود، وكونها لا تزال محل نزاع قضائي بينهم وبين المستثمر، متسائلين عن سر حرص الديوان على منح أراضيهم لشخص من ولاية أخرى لا تربطه أية علاقة بالمنطقة ولا بولاية سوق أهراس؟