أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأردن أن بلاده شهدت نموا ملحوظا في استخدام الطاقة الشمسية لتغطية الاستهلاك الخاص للمنازل.



وأشار المسؤول الأردني إلى أن بلاده غنية بمصادر الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية لوقوعها في ما يسمى بدول الحزام الشمسي.



ولفت إلى أن من المتوقع أن ترفع موارد الطاقة البديلة كالشمس والرياح بطاقة الأردن بحلول العام 2021 إلى 2700 ميغاواط.



وقال المسؤول الأردني، الشمس تشرق على المملكة 316 يوما بالسنة وبمعدل 8 ساعات في اليوم، أما بالنسبة لطاقة الرياح فإن العديد من المناطق في الأردن تمتاز بسرعة رياح تتراوح بين 7 و8.5 متر في الثانية وهي سرعة ملائمة لبناء محطات توليد الكهرباء العاملة بواسطة الريح.



وأشار إلى أن السنوات السابقة شهدت نموا ملحوظا في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في الأردن من خلال إنجاز العديد من المشاريع، إضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات الطاقة المتجددة، واستخدام أنظمة التخزين للمساعدة في ضمان استقرارية النظام الكهربائي.