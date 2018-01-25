جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الخميس، أن وحدة للجيش الوطني الشعبي كشفت ودمرت بتبسة والطارف يوم أمس، ثلاث قنابل تقليدية الصنع.

و ضبطت مفرزة للجيش بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بجانت خمسة أسلحة نارية فيما تم حجز 14720 وحدة من مختلف المشروبات بورقلة وغليزان ووهران.

وفي سياق أخر، تمكنت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية من تنفيذ عملية إنقاذ بحري لتسعة عشر مهاجرا غير شرعي،إثر انقلاب القارب المطاطي الذي كان يقلهم، حيث تم إجلاؤهم إلى ميناء بني صاف بولاية عين تموشنت، فيما أحبطت وحدة أخرى محاولة هجرة غير شرعية لسبعة أشخاص كانوا على متن قارب نزهة بوهران .

من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك وحرس الحدود 16 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تموشنت وأدرار والأغواط وغرداية