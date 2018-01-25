تم حجز 4.8 قنطار من المخدرات خلال السنة المنقضية بجنوب شرق البلاد،حسبما أفادت اليوم الخميس مصالح المديرية الجهوية للجمارك بورقلة.

و سمح حجز هذه البضاعة المحظورة التي نفذت في عملية واحدة من توقيف ثلاثة (3) متورطين في القضية إلى جانب مصادرة و في عمليات أخرى متفرقة 1.372 من المؤثرات العقلية و 2.400 لتر من الوقود معد للتهريب، كما ذكرت حصيلة نشرت في إطار تظاهرة "أبواب مفتوحة" على الجمارك نظمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك.

وتم خلال نفس الفترة -حسب ذات الحصيلة- حجز 2.980 كلغ من النحاس و 8.500 كلغ من أوراق التبغ و 5.200 كلغ من مادة التبغ المقلد (الشمة) و ما يفوق 1.800 حزمة من السجائر. و تضاف هذه المحجوزات كذلك إلى كميات معتبرة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك التي صودرت في نفس الفترة بقيمة إجمالية تقارب 1.3 مليون دج.

وعرفت هذه التظاهرة الإعلامية حول نشاط مصالح الجمارك تحت شعار "محيط تجاري آمن في خدمة التطور الاقتصادي" تجرى بدار الثقافة مفدي زكرياء تنظيم عدة معارض لإطلاع المواطنين على مختلف مهام ودور المؤسسة الجمركية في حماية الاقتصاد الوطني.