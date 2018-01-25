كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الخميس، خلال جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه سيتم قريبا فتح مسابقة لتوظيف 2000 محضر قضائي.

وأشار لوح بأن مصالحه كانت ملزمة بتعديل المرسومين التنفيذيين الصادرين في 2008 و 2009، وهذا قبل برمجة المسابقة، لمعالجة إشكالية نقص الهياكل البيداغوجية للتكوين، بحيث تقرر تقليص مدة التكوين من عامين إلى سنة واحدة، منها شهرين للتربص النظري و 10 أشهر للتربص الميداني

وأوضح الوزير أنه عند استعراض المرسومين الجديدين على الحكومة و بعد المصادقة عليهما و موافقة الرئيس عليهما، سيتم تنظيم مسابقة للمحضرين القضائيين والموثقين، مشيرا بأن الاحتياجات تتراوح ما بين 700 إلى 1000 محضر قضائي ونفس العدد بالنسبة للموثقين، وأضاف قائلا "قد نصل إلى 2000 إجمالا بعد إجراء المسابقة وصدور المراسيم الجديدة".