تمكن عناصر المجموعة الإقليمية لحرس السواحل لبني صاف بولاية عين تموشنت ،اليوم الخميس، من إنقاذ 48 مهاجرا ينحدرون من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا في رحلة للهجرة السرية بعرض البحر إنطلاقا من السواحل المغربية، حسبما أفادت ذات الهيئة الأمنية.

و تعود العملية إثر تدخل دورية عائمة بعرض البحر على بعد 25 ميلا بحريا، حيث تم العثور على زورق على متنه 48 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة (مالية،سنغالية ،غينية وإيفوارية ) من ضمنهم تسعة نساء و ثلاثة قصر إحداهم بنت في الثالثة من العمر، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية لينقلوا بعدها إلى اليابسة، في ظروف حسنة.

وتفيد شهادة المهاجرين الأفارقة الذين تم إنقاذهم بعرض البحر أن رحلتهم السرية "انطلقت من السواحل المغربية منذ 4 أيام وهم بعرض البحر"

وقد تم تحويل هؤلاء المهاجرين الأفارقة إلى المصالح الأمنية المختصة إقليميا للتحقيق في القضية واستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار.