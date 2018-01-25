تعرف حركة النقل بالقطارات نهاية الخط من والى محطة الجزائر العاصمة منذ يوم أمس الأربعاء، اضطرابا ملحوظا ما أثار استياء المسافرين الذين عبروا عن سخطهم من هذه الوضعية، وحسب المدير العام لمؤسسة النقل بالسكك الحديدية ياسين بن جاب الله فمن المنتظر أن تعود الأمور إلى طبيعتها تدريجيا غدا الجمعة.

كما أوضح بن جاب الله في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تم عشية أمس الأربعاء تسجيل حادث انحراف قطار فارغ ما بين محطتي آغا و الجزائر العاصمة ، بسبب عطب في السكة الحديدية.

و حفاظا على سلامة المواطنين وآليات المؤسسة تقرر غلق الخط الرابط ما بين المحطتين و تحويل الركاب مؤقتا إلى محطة آغا التي تم تحويلها إلى نقطة الإنطلاق و الوصول إلى الجزائر-العاصمة لكل خطوط الرحلات.

واستعانت الشركة منذ عشية أمس، بحافلات مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري "إيتوزا" لنقل الزبائن الراغبين بالتوجه إلى الجزائر- العاصمة مجانا، كما تم رفع القطار المنحرف عن السكة و يشار إلى أن عملية إصلاح السكة قد تم الشروع فيها، ليتم فتح الخط غدا الجمعة صباحا على أقل تقدير.