أكد مدرب نادي ليستر سيتي كلود بويال أنه هو من طلب من الدولي الجزائري رياض محرز التواجد في ملعب "الإمارات" لمتابعة المقابلة التي جمعت أمس بين ناديي أرسنال وتشلسي في إطار الدور النصف نهائي لكأس الرابطة الانجليزية.

وقال التقني الفرنسي ان تواجد رياض محرز كان لمعاينة الناديين، نافيا مغادرة الدولي الجزائري لـ"الثعالب" في الميركاتو الشتوي الحالي.

وكانت كاميرات وسائل الإعلام الإنجليزية قد رصدت رياض محرز وهو يغادر ملعب "الإمارات أمس، وربطت تواجده بالاتصالات التي قد يكون أجراها مع أحد ناديي العاصمة الانجليزية لندن أرسنال وتشلسي.