عاد طلبة المدرسة الوطنية العليا للسياحة إلى مقاعد الدراسة بعد إضراب دام أزيد من شهر لرفضهم نص المرسوم التنفيذي رقم161-17 المحدد لشروط إنشاء وكالات السياحة والأسفار، حسبما علم يوم الخميس من الطلبة .

وقد تلقى الطلبة وعودا من قبل وزارة السياحة للنظر في مطالبهم وإشراك ممثلين عنهم بصفة استشارية ضمن فوج عمل ينصب على مستوى ديوان وزير القطاع.

وكان طلبة المدرسة الوطنية العليا للسياحة قد دخلوا في إضراب عن الدراسة -منذ 5 ديسمبر الماضي- للتعبير عن رفضهم للمرسوم التنفيذي رقم161-17 المؤرخ في 15 ماي 2017، و الذي يحدد شروط إنشاء وكالات السياحة والأسفار وكيفية استغلالها، والذي يخول -حسبهم- وبسهولة لغير خريجي المدرسة فتح وكالات سياحية بعد سنة واحدة من العمل في المجال، معتبرين ذلك تهديدا لمستقبلهم المهني.

كما رفع المضربون مطالب أخرى تمثلت في ضرورة اعتماد شهادة الليسانس التي تمنحها المدرسة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفتح تكوين الماستر على مستوى المدرسة .