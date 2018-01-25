علقت سلطات العاصمة باريس حركة المرور النهري وأغلقت عدة محطات للسكك الحديدية تخدم الوجهات السياحية بما في ذلك برج إيفل ومتحف أورساي حيث تساقطات الأمطار الغزيرة وزادت من منسوب نهر السين.

وكانت طواقم الإطفاء قد أخلت الزوارق، لكنها قلقة من ان قوة المياه قد تكسر المراسي.

وكإجراء احترازي قامت الخميس 14 دائرة واقعة في حوض نهري السين والسون في الربع الشمالي الشرقي لفرنسا بإعلان حالة التأهب لمواجهة الفيضانات والأمطار الغزيرة. كما أغلق الأربعاء محف اللوفر في باريس طابقه السفلي الخاص بمعارض الفن الإسلامي بعد الارتفاع الحاد في منسوب نهر السين الذي يقع المتحف على ضفافه. وقال المتحف في بيان "تراقب وحدة لإدارة الأزمات الموقف في الوقت الحالي"، وأشار إلى أنه لم تلحق أضرار بالمبنى عام 2016 عندما جرى اتخاذ إجراءات مشابهة خشية أن تحدث مياه الفيضان أضرارا بمعروضات المتحف.

وذكرت شرطة باريس أن النهر ارتفع إلى 5.25 متر اليوم عند الواحدة ظهرا، مع توقعات تظهر أن مستوى السين يمكن أن يصل إلى حوالى 6 أمتارالسبت المقبل.

وفي عام 2016، توفي عدة أشخاص ونقل متحف اللوفر الشهير عشرات من القطع الأثرية الثمينة إلى الأمان عندما ارتفع نهر السين إلى أزيد بقليل من 6 أمتار. ثم بلغت تكلفة الأضرار الناجمة عن الفيضانات في العاصمة حوالي مليار يورو (1.23 مليار دولار)، وفقا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

ويعد مستوى ستة أمتار مقبولا حيث أنه لا يتشكل خطرا على السكان.

وللتذكير، سجل مستوى نهر السين رقمه القياسى في عام 1910 إذ بلغ 8.6 مترا.