واصل نادي وفاق سطيف سلسلة نتائجه السلبية وانقاد إلى هزيمة جديدة اليوم الخميس ضد اتحاد بسكرة، في مقابلة متقدمة عن الجولة الثامنة عشر للرابطة المحترفة الأولى.

وسجل المدرب الجديد للنسر السطايفي عبد الحق بن شيخة ثالث هزيمة منذ توليه العارضة الفنية، وهو ما سيزيد الضغط على المدرب السابق للنادي الإفريقي التونسي.

وسجل هدف اللقاء الوحيد العقبي من ضربة جزاء في الدقيقة 57.

وبهذا الفوز يرتقي اتحاد بسكرة للمركز 10 مؤقتا بـ 19 نقطة، فيما يتجمد رصيد وفاق سطيف عند النقطة 25 وبات مهددا بالتقهقر اكثر في سلم الترتيب بعد استكمال مقابلات الجولة يومي الجمعة والسبت.