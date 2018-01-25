كشف نور الدين علاق المدير العام للجمارك بالنيابة اليوم بوهران على هامش الاحتفال باليوم العالمي للجمارك بأن القيمة المالية لمخالفات الصرف في سنة 2017 بلغت 21 مليار دج من إجمالي أكثر من 11 ألف مخالفة مسجلة لتهريب الأموال الصعبة تحت غطاء عمليات استيراد.

حاول المدير العام بالنيابة التهوين من وقع تصريحات وزير المالية أمام لجنة المالية في البرلمان قائلا" وسائل الإعلام تحاول تضخيم الأرقام"، مقدرا القيمة المالية لرؤوس الأموال المهربة " 13 مليار دج في مدة تسعة أشهر للسنة المنصرمة مقابل 27 مليار دج في سنة 2016". كما حذر علان من ممارسات بعض المستوردين " بعضهم يسعى لتحويل نشاطه من مستورد إلى منتج من خلال استيراد آلات ضخ البلاستيك من الصين أو بلد آخر بقيمة مصرحة تتراوح ما بين 500 ألف دولار إلى مليون دولار رغم أن سعرها الحقيقي يترواح قيمتها ما بين 100 و 200 الف دولار"، و بغرض مكافحة التلاعب في القيم أكد المتحدث " عن مساعي مع وزارة الشؤون الخارجية لإقناع الاتحاد الأوروبي لتضع تحت تصرف إدارة الجمارك الجزائرية بنك المعلومات الخاص بتصريحات المستوردين حول قيمة السلع بحكم أن أوروبا هي الممون الرئيسي للسوق الجزائرية بأكثر من 50 بالمائة".

كما تطرق المدير العام لمسألة تعميم التصريح عبر الانترنت " أونلاين" للمسافرين في الثلاثي الأول للسنة الجارية بعد نجاح التجربة الأولية في موسم الاصطياف على الحدود الشرقية مع تونس، مؤكدا الغاء الفرق المكلفة بهذه المهمة على مستوى البواخر. للتذكير عرفت مراسيم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك بالمدرسة العليا للجمارك بوهران، تأخر كبير بعد اضطرار المدير العام للتنقل برا إلى وهران بعد إلغاء الرحلة الجوية بسبب الضباب الكثيف بمطار هواري بومدين الدولي في الجزائر العاصمة. تضمن الاحتفال الذي تخلف عنه وزير المالية لأخر لحظة و ناب عنه الأمين العام للوزارة و شارك فيه والي وهران مولود شريفي، مجموعة من العروض و تقليد رتب للضباط و تخرج دفعات، بالإضافة إلى تقديم محاضرة حول " محيط تجاري آمن في خدمة التنمية الاقتصادية".