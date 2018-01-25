انخفضت الأسهم الأوروبية الخميس بعد تعليقات من رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" دفعت اليورو للصعود إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات مقابل العملة الأمريكية.

وأغلق المؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو منخفضا 0.4 بالمئة وسجل أثناء الجلسة أدنى مستوى في أسبوع، بعد أن واصلت العملة الأوروبية الصعود لتقفز فوق 1.25 دولار، في أعقاب تعليقات دراجي، التي قال فيها إن المركزي الأوروبي لا يستهدف أسعار الصرف الأجنبي.

وسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أيضا أدنى مستوى في أسبوع. وعادة ما يلحق صعود اليورو ضررا بالقدرة التنافسية لمنتجات المصدرين الأوروبيين. ومن بين المؤشرات الرئيسية في البورصات الأوروبية جاء المؤشر داكس الألماني في مقدمة الخاسرين مع هبوطه 0.9 بالمئة.

وأغلقت معظم القطاعات في منطقة اليورو منخفضة، لكن القطاع المصرفي، الذي يميل للاستفادة من توقعات لتشديد السياسة النقدية، أغلق مرتفعا 1.2 بالمئة إلى أعلى مستوى منذ أوت 2015.