شن مستخدمو الملاحة التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ظهيرة اليوم الخميس حركة إضراب جديدة.

وتسبب هذا الإضراب الذي يأتي عقب ذلك الذي شٌن يوم الإثنين المنصرم في اضطراب مواعيد الرحلات الداخلية و الدولية على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

و حسب مصادر مقربة من مستخدمي الملاحة التجارية فإن هذه الحركة جاءت تضامنا مع زملائهم المعنيين بالعقوبات المتخذة من قبل المديرية العامة للشركة بسبب التحريض على تنظيم إضراب "غير قانوني".

وعلى مستوى المطار الوطني و الدولي كان المئات من المسافرين تائهين مٌتلهفين للحصول على أي معلومة رسمية حول الرحلات التي أعلن عن تأخرها على شاشات الإعلان عن مواعيد الرحلات.