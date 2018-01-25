أعلن نادي مانشستر يونايتد يوم الخميس أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدد تعاقده مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى 2020 مع وجود بند يسمح بالاستمرار لعام إضافي.



وانضم مورينيو إلى يونايتد في بداية الموسم الماضي خلفا للمدرب الهولندي لويس فان غال وقادهم للفوز بكأس الرابطة والدوري الأوروبي في أول مواسمه مع الفريق.



وقال المدرب البرتغالي البالغ من العمر 54 عاما في بيان بموقع النادي على الأنترنت ”يشرفني قيادة يونايتد والسعادة لا تسعني بثقة المسؤولين وإيمانهم بأني المدرب المناسب للنادي“.

وكان عقد مورينيو الأصلي ينتهي في 2019.



وأضاف ”نمهد الأمور لمستقبل مشرق وناجح لمانشستر يونايتد. أحب مجموعة اللاعبين الحالية وأنا سعيد بالوجود معا لثلاث سنوات إضافية على الأقل“.



وأشاد إد ودورد نائب الرئيس التنفيذي ليونايتد بمورينيو بسبب ”إخلاصه واحترافيته“ ومساعدة النادي على تنفيذ خططه بدمج اللاعبين الشبان.