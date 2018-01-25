قال نادي مانشستر يونايتد يوم الخميس إن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدد تعاقده مع الفريق المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم حتى 2020 مع وجود بند يسمح بالاستمرار لعام اضافي.



وانضم مورينيو إلى يونايتد في بداية الموسم الماضي خلفا للمدرب الهولندي لويس فان جال وقادهم للفوز بكأس الرابطة والدوري الأوروبي في أول مواسمه مع الفريق.



وقال المدرب البرتغالي البالغ من العمر 54 عاما في بيان بموقع النادي على الانترنت ”يشرفني قيادة يونايتد والسعادة لا تسعني بثقة المسؤولين وإيمانهم باني المدرب المناسب للنادي“.

وكان عقد مورينيو الأصلي ينتهي في 2019.



وأضاف ”نمهد الأمور لمستقبل مشرق وناجح لمانشستر يونايتد. أحب مجموعة اللاعبين الحالية وانا سعيد بالوجود معا لثلاث سنوات اضافية على الأقل“.



وأشاد إد ودورد نائب الرئيس التنفيذي ليونايتد بمورينيو بسبب ”اخلاصه واحترافيته“ ومساعدة النادي على تنفيذ خططه بدمج اللاعبين الشبان.