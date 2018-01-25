أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن الطور الابتدائي "لا يتطلب توظيف أستاذة متخصصين في التربية البدنية والرياضية"، مبرزة أن ذلك يتعلق بمعايير "بيداغوجية محضة".

وقالت بن غبريت خلال ردها عن سؤال النائب عبد اليامين بوداود، أن عدم توظيف أساتذة متخصصين لتدريس مادة التربية البدنية و الرياضية في الطور الابتدائي، تحكمه جوانب بيداغوجية محضة تتعلق أساسا بطبيعة هذا المستوى التعليمي، أين يتولى الأستاذ الموحد تدريس كل الانشطة ما عدا اللغة الفرنسية.

وأشارت في هذا الشأن، إلى أن هذا النظام الذي تبنته الجزائر، معمول به عالميا على غرار الدول الأوربية مثل ألمانيا، فرنسا و إيرلندا.

وأوضحت وزيرة التربية أن الهدف من ممارسة نشاط التربية البدنية في الطور الابتدائي يتمثل في تطوير السلوكات الحضارية والنفسية والعقلية والاجتماعية للتلميذ من خلال الحركة والتحكم في الجسم بممارسة الألعاب الرياضية.

وكان طلبة التربية البدنية قد شنوا حركة احتجاجية للمطالبية بتوظيف اساتذة مختصين في التربية البدنية في الطور الابتدائي.