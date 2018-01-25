ستكون الجولة 18 للرابطة المحترفة الأولى التي انطلقت أمس حاسمة لأصحاب المقدمة، بدءا بالتنقل الصعب لرائد البطولة شباب قسنطينة اليوم إلى بلعباس لمواجهة الاتحاد المحلي، فيما ستكون مقابلة الداربي العاصمي الواعدة غدا بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد مفتوحة على جميع الاحتمالات.



سيكون شباب قسنطينة (المركز الأول، 35 نقطة) على موعد مع سفرية صعبة ومحفوفة بالمخاطر، يواجه فيها فريق اتحاد بلعباس (المركز التاسع بـ20 نقطة) المنتشي بالفوز الذي عاد به من خارج القواعد على حساب أولمبي المدية (1-0)، وذلك رغم قرار الفيفا القاضي باقتطاع 6 نقاط من رصيد الفريق بسبب عدم تسويته للمستحقات المالية للاعب الهولندي من أصول كونغولية جيسي مايلي. وسيخدم أي تعثر محتمل لشباب قسنطينة الملاحق المباشر شبيبة الساورة (المركز الثاني، 30 نقطة) التي ستكون هي الأخرى على موعد مع تنقل يبدو أقل صعوبة إلى مدينة الورود، من أجل مواجهة الاتحاد المحلي الذي يتذيل ترتيب البطولة (المركز 16، 9 نقاط) في مواجهة تبدو فيها الكفة مرّجحة للفريق الضيف.





البرنامج

اليوم

سا15 البليدة براكني: اتحاد البليدة - شبيبة الساورة

سا16 الجزائر .عمر حمادي: نادي بارادو - شبيبة القبائل

سا16 الجزائر 20 أوت 55: نصر حسين داي - مولودية وهران

سا16 بلعباس: اتحاد بلعباس - شباب قسنطينة

غدا

سا15 تاجنانت: دفاع تاجنانت - اتحاد الجزائر

سا15 الجزائر 1 نوفمبر: اتحاد الحراش - أولمبي المدية

سا16 الجزائر 5 جويلية: مولودية الجزائر - شباب بلوزداد