أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين ميزة “التنبيه بأوقات الصلاة”، حيث أتاحت لمستخدميها إمكانية تفعيل تنبيهات خاصة بأوقات الصلوات الخمس بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية وبالتزامن مع أوقات الصلاة للمدينة التي تتواجد فيها، وذلك ضمن تطبيق “المنبه” المتوفر على هواتف هواوي العاملة بالإصدار الثامن من واجهة EMUI 8.0.



وتعمل الميزة الجديدة على تنبيه المستخدمين بأوقات الصلوات الخمس والشروق والغروب بحسب التوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية وذلك بالتزامن مع أوقات الصلاة في المدينة التي يقطن بها المستخدم والتي يتم تحديدها عبر خاصية تحديد المواقع GPS.



وعملت هواوي على تطوير هذه الميزة الجديدة لتزويد المستخدمين بأدق المعلومات وتحديثها بحسب التقويم الرسمي بالإضافة إلى إمكانية تحديد أقرب المساجد إلى المستخدم، حيث تقوم واجهة التنبيهات بتوفير زر اختصار خاص لتوجيه المستخدمين إلى أقرب مسجد يمكن لهم أداء الصلوات فيه.



ويذكر أنه في حال تشغيل ميزة “التنبيه بأوقات الصلاة” على هواتف المستخدمين، يقوم تطبيق المنبّه بتفعيل تنبيهات أوقات الصلوات الخمس بشكل افتراضي، وتعطيل منبه أوقات الشروق والغروب، كما يمكن للمستخدم تفعيل وتعطيل التنبيهات في أي وقت.