شهدت مدينة اولاد رشاش بخنشلة أمس حركة احتجاجية عارمة شنها عشرات المواطنين، تنديدا بحصول برلماني عن ولاية تبسة على قطعة أرض مساحتها ألف متر مربع تقع بوسط المدينة، متهمين السلطات المحلية بالتواطؤ مع البرلماني ومساعدته في الحصول على هذه القطعة.



المحتجون أكدوا أن العقار تعود ملكيته لعرش الطاوس منذ سنة 1934، ويقع وسط مدينة اولاد رشاش، وآل إليهم عن طريق الميراث أبا عن جد، وتم استغلاله بشكل مستمر من قبل أفراد العائلة، قبل أن يتفاجئوا وهم بصدد تشييد جدار لحماية العقار بتدخل البرلماني مستغلا سلطته وحصانته لمنع هؤلاء من إقامة السياج، مستظهرا الوثائق التي تثبت أن القطعة ملك له.



واعترف رئيس بلدية اولاد رشاش السابق بملكية البرلماني للعقار، غير أن ملاك القطعة أكدوا أنهم ظلوا لسنوات يسعون لتسوية العقار لاستخراج وثائق له، ونظرا للعراقيل الإدارية لم ينهوا عملية التسوية، مطالبين السلطات المحلية بالتدخل لفض النزاع، مؤكدين أن القضية كانت محل صلح من قبل أعراش ولايتي تبسة وخنشلة بعد أن حاول هذا الشخص الاستيلاء على العقار سنة 1999.



