قصبة الجزائر وقصبات الجزائريين، أين موضعها من الاهتمام؟ سؤال بدأ يتعالى بين مهتمين للشأن التراثي القيمي، لماذا تصرف أموال بالملايير على واحدة من تلك الأحياء التراثية، بينما تُتناسى بقية القصبات وهي التي تمتد إلى قرون من الزمن وتشكل جوانب مادية إرثية؟ مكسب سياحي بامتياز تحول ما تبقى منه إلى عمران هندسي جديد غير متجانس ولا يدل على حضارة قومه. مهتمون تساءلوا من المسؤول؟ وإلام يتم إهمال مثل هذه المعالم التي تزخر بها الجزائر؟ ليقترح بعضهم غلق مديريات السياحة ببعض الولايات على غرار البليدة، لأنها مجرد هياكل إدارية وأوراق وموظفون وإطارات يسيرهم مدير ويقبضون رواتب وفقط.