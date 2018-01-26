حقق مركز الاستماع لشكاوى المواطنين بولاية بومرداس نتائج غير متوقعة، فقد كشف مصطفى قروابي، مسؤول مركز الاستماع لولاية بومرداس، أن الرقم 11.00 الموضوع تحت خدمة المواطنين هو همزة وصل مباشرة بين المواطنين والسلطات، وأكد أن هناك فرقة عمل تتكفل بالاستماع إلى مكالمات المواطنين من مختلف البلديات والأحياء لطرح المشاكل، ومن ثم يتم دراسة فحواها وتحويلها إلى الجهات الإدارية المعنية والقطاعات المسؤولة عنها، كالبلديات والدوائر والمديريات، ليتم إبلاغها مباشرة حتى تتخذ تتدخل لمعالجة المشكلة، وأكد أن المركز ساهم في التكفل بالعديد من الانشغالات تطبيقا لتعليمات مسؤول الهيئة التنفيذية الولائية.