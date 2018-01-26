لقي ، مساء أمس الخميس ، 17 شخصا حذفه فيما أصيب 22 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة من الجنسين بالطريق الوطني رقم 06 الرابط بين ولايتي سعيدة و البيض تحديدا بمنطقة سفيد التابعة لبلدية سدي أحمد ، دائرة عين الحجر جنوب مقر عاصمة الولاية سعيدة ، إثر إصطدام حافلة من نوع " كواستر" متجهة إلى بلدية بوقطب مع سيارة للنقل الجماعي قادمة من ولاية بشار حسب ما علم لدى مصالح الحماية المدنية كحصيلة أولية .

و في سياق متصل نقل تسعة جرحى على جناح السرعة للمستشفى الجامعي بولاية سيدي بلعباس بينهم أربعة حالات متقدمة الخطورة ، حسبما علمت " الخبر" من مصادر مديرية الصحة بولاية سعيدة . تجدر الإشارة إلى وفاة طالب و طالبة جامعيين من أصل ثمانية أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة من مجموع الحصيلة الأولية للحادث ، ينحدرون من بلديتي الخيثر وبوقطب التابعتين لولاية البيض من بينهم خمسة بنات حسب مصدر من إدارة الخدمات الجامعية بسعيدة .

تعد الحادثة أضخم حصيلة لإرهاب الطرقات عبر الوطن بداية السنة الجديدة ، خيث سبق وأن سجل بنفس النقطة وفاة 22 شخص من الجنسين في الثلاثي الأول من السنة الماضية . في حين تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل الضحايا لمصلحة الإستعجالات أحمد مدغري و العيادة المتخصصة لبلدية عين الحجر بينما فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا في أسباب هذا الحادث الأليم .