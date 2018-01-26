غادر الوزير الأول ، أحمد أويحيى، اليوم الجمعة الجزائر، متوجها إلى أديس أبابا، للمشاركة، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، في القمة الـ 30 للاتحاد الإفريقي واجتماعات إفريقية أخرى، حسب ما ذكره بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في نص البيان أن "الوزير الأول، أحمد أويحيى، غادر اليوم، الجزائر متوجها إلى أديس أبابا، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في مختلف الاجتماعات الإفريقية التي ستعقد بالعاصمة الإثيوبية من 27 إلى 29 جانفي الجاري".

وأضاف البيان أن هذه الاجتماعات تتمثل في "الدورة 26 للمنتدى الإفريقي للتقييم من طرف النظراء، الدورة 36 للجنة التوجيه للنيباد، قمة مجلس الأمن والسلم و القمة الـ 30 للاتحاد الإفريقي".

ويرافق الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل, حسب نفس المصدر.