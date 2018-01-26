قتل 26 شخصا بينهم نساء وأطفال، أمس الخميس، عندما مرت عربة كانت تقلهم على لغم أرضي في وسط مالي،حسب مسؤولين محليين. وكانت حصيلة سابقة تشير إلى مقتل 13 شخصا في هذا الحادث الذي وقع على بعد 9 كلم من منطقة بوني، حيث كان الضحايا في طريقهم من بوركينا فاسو المجاورة إلى سوق أسبوعية، حسب المسؤولين المحليين.

وقال مصدر أمني إن "الإرهابيين يستخدمون الألغام لزرع الرعب" مضيفا إن الضحايا قتلوا على الفور.

يذكر أن جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة سيطرت على شمال مالي في ربيع 2012 قبل أن يتم طرد معظمها إثر تدخل عسكري دولي في يناير 2013، وما زالت هناك مناطق كاملة تتعرض باستمرار لهجمات رغم التوقيع في ماي ويونيو 2015على اتفاق سلام يقضي بعزل المسلحين نهائيا. وهو الاتفاق الذي يعرف تأخرا في تنفيذه.