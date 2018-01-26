قالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، إن كريم بن زيمة، مهاجم ريال مدريد، يرحب بالعودة إلى الدوري الفرنسي، الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن بن زيمة (30 عامًا) يفكر في ارتداء قميص باريس سان جيرمان.

ومن المتوقع تعاقد ريال مدريد، مع اسم كبير في خط الهجوم، الصيف المقبل.

وفي هذا الصدد، تبرز أسماء عديدة، مثل ماورو إيكاردي، وهاري كين، وربما أيضًا يحصل الميرينغي على إدينسون كافاني، مهاجم سان جيرمان، في صفقة تبادلية مع بن زيمة، وفقًا للصحيفة.

وقد تعرض المهاجم الفرنسي، المنتقل من ليون إلى ريال مدريد عام 2009، لانتقادات لاذعة، هذا الموسم، في ظل معاناة فريقه محليًا، وعدم قدرته على منح الإضافة للميرينغي.